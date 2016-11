USA-EL-i kaubanduskõnelused külmutatakse Trumpi tõttu ilmselt aastateks

USA presidendiks valitud Trumpi üheks kampaanialubaduseks oli rahvusvahelised kaubanduslepped prügikasti visata, see seab kahtluse alla ka ambitsioonika leppe EL-iga.

Brüssel ja Washington püüdsid transatlantilise kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) leppega president Barack Obama ametiajal ühele poole saada, kuid see ei õnnestunud.

«TTIP külmutatakse ilmselt mõneks ajaks ja eks näis, mis juhtub siis, kui see lahti sulatatakse,» ütles Malmström Brüsselis EL-i kaubandusministritega kohtudes.

«Me ei tea, mida ta TTIP-ist arvab,» lisas volinik Trumpile viidates, kuid tõdes, et kampaaniaavalduste põhjal on ta suurte kaubanduslepete vastu.

TTIP-i üle on peetud läbirääkimisi alates 2013. aastast. See looks maailma suurima, 850 miljoni tarbijaga vabakaubandusturu.

Vastuseis kaubandusleppele on kasvanud ka Euroopas.