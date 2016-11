Moskva kehtestas USA endisele suursaadikule viisakeelu

McFauli sõnul taotles ta viisat Venemaale sõitmiseks detsembris juhuks, kui USA presidendivalimistel oleks võitnud Hillary Clinton.

McFaul oli USA suursaadik Venemaal 2012.-2014. aastani ning hetkel töötab ta Stanfordi ülikoolis. «Olen Venemaa otsuses äärmiselt pettunud,» ütles ta.

Nüüdse teaduri sõnul on ta Venemaale reisinud sadu kordi. Ta lisas, et tal on seal ka palju sõpru ning on pühendanud enamuse oma karjäärist Venemaa uurimisele.

Anonüümsust palunud Vene välisministeeriumi allikas kinnitas keelu olemasolu Vene meediale.

«On tõsi, et McFaul on sümmeetriliste sanktsioonide nimistus,» ütles allikas. McFaul on sellest teadlik, lisas ta.