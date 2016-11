Trumpi üleminekumeeskonda asub juhtima Pence

Oma idufirma GrabCad 100 miljoni dollariga müünud eestlasest ettevõtja Hardi Meybaum ütles, et USA uuel presidendil Donald Trumpil on olnud plaane, mis midagi head ei pruugi tähendada.

New Yorgi ja Los Angelese ametnikud avaldasid eile lootust, et presidendiks valitud Donald Trump ei täida oma kampaanialubadust kaotada riiklik toetus migrantide turvatsoonidele, mis kaitsevad riigi dokumenteerimata migrante, vahendab Reuters.

Tour de Trump ja profimaadlus ehk USA president on spordipoiss

Kui USA eelmine president Barack Obama oli tuntud suure korvpallifännina, siis tema järglane Donald Trump on pigem kodumaise jalgpalli ja ka pesapalli huviline. Üks USA kuulsamaid jalgpallureid Tom Brady on Trumpi sõnul tema lähedane sõber ja ka oma kampaania ajal ülistas ta Bradyt korduvalt. Seoseid spordiga on värskel presidendil palju. 1983. aastal oli Trump New Jersey Generalsi jalgpalliklubi omanik. Klubi kuulus USFLi liigasse, mis läks kaks aastat hiljem pankrotti. Väidetavalt oli pankroti põhjuseks Trumpi idee panna liiga konkureerima riigi võimsaima profiliigaga NFL.