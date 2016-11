Portlandi mäss jätkub

Trumpi-vastased meeleavaldused Portlandis, mis eile nimetati sealse politsei poolt ametlikult mässuks, jätkuvad kolmandat ööd. Arreteeritud on kümneid inimesi ja vandaliseeritud mitmeid hooneid.

Politsei pidi tänagi öösel kasutusele võtma pisargaasi ja muid rahutuste mahasurumise meetmeid, et vihaseid masse taltsutada.

The standoff at 6th and Stark continues. Police tweeted projectiles are being thrown at officers again. Likely elsewhere; I haven't seen. pic.twitter.com/XX7sTOqt6H