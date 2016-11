Eksperdid kardavad, et Trump hakkab nuhkima

Ühes oma sõnavõttudest lubas Trump, et sõlmib presidendiks saades Putiniga leppe, et Venemaalt kätte saada endine USA julgeolekuagentuuride CIA ja NSA töötaja Edward Snowden, kes avaldas ülisalajasi dokumente, enne kui Ühendriikidest põgenes.

Snowden avaldas seejärel videosõnumi, kus teatega, et ta ei oleks kunagi ülisalajasi dokumente avaldanud, kui kardaks oma julgeoleku pärast.

Trump väljendas juba kampaania ajal soovi ligi pääseda USA jälitamisprogrammidele. Seetõttu ongi inimõiguslased ja privaatsusaktivistid avaldanud muret, et Trump hakkab võimu enda jaoks ära kasutama. Ja see võiks julgeolekuagentuuridele kaasa tuua mitmeid eetilisi dilemmasid.

«Ma arvan, et mitmed ameeriklased on jõudnud arusaamale, et oleme loonud presidentuuri, millel on liiga palju võimu,» sõnas Snowdeni advokaat Ben Wizner.