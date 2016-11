«Vähemalt 52 inimest sai surma ja 105 vigastada,» ütles Sarfraz Bugti Gwadari sadamalinnas pressikonverentsil, täpsustamata Shah Noorani pühamus vigastada saanute arvu.

Äärmusrühmitus Islamiriik (IS) kiirustas teatama, et rünnaku sooritas nende enesetapuründaja, kuid ministri sõnul ei ole veel kindel, et tegemist oli suitsiidirünnakuga.