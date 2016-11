ÜRO komitee leidis eile, et Hollandis jõulude ajal tegutsev Must Peeter on orjanduse jäänuk ja riik peaks temast vabanema.

Hollandi jõuluvana mustanahalist teenrit peetakse rassismi ilminguks

Hollandis on puhkenud tuline arutelu selle üle, kas liberaalsete vaadete poolest tuntud riigis on kohta sellisele tegelaskujule nagu Must Peeter ning tõstatunud on mitmeid rassismi olemust puudutavaid küsimusi.