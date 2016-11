Clinton süüdistas FBI juhti valimiskaotuses

Clinton ütles konverentskõnes oma rahakogujatele ja annetajatele, et Comey kaks kirja kongressile kallutasid kaks võtmeosariiki vabariiklase Donald Trumpi kasuks, vahendas Ühendriikide meedia.

«On palju põhjusi, mis need valimised ei olnud edukad,» märkis demokraat Clinton oma üleriigilisele rahanduskomiteele.

«Kuid meie analüüs ütleb, et Jim Comey kiri, milles tõstatati põhjendamatuid ja alusetuid kahtlustusi, peatasid meie hoo,» lausus ta.

Vähem kui kaks nädalat enne valimisi, 28. oktoobril teatas Comey, et FBI on avanud uue juurdluse seoses Clintoni elektronkirjavahetusega tema välisministriks oleku päevilt. Comey ütles siis, et agentuur kavatseb välja selgitada, kas uutes avalikuks tulnud e-kirjades on salajast informatsiooni, ning ühtlasi anda hinnang nende tähtsuse kohta uurimisele

Vaid kaks päeva enne valimisi teatas ta oma teises kirjas, et uutes e-kirjades mingit rikkumist ei avastatud ning et FBI ei muuda oma juulikuist soovitust Clintonile mitte süüdistust esitada.

Kui esimene kiri avas vanad haavad ja meenutas valijatele seda vastuolulist seika, siis teine aktiveeris Clintoni sõnul Trumpi valijaskonda.

Kirjad avalikustati hetkel, kui Clinton oli kasvatamas populaarsust pärast tugevat etteastet kõigil kolmel väitlusel vabariiklaste kandidaadiga ja teateid Trumpi naisteahistamisest minevikus.

«Pärast kolmandat debatti tundsime end väga kindlalt,» vahendas Clintoni sõnu anonüümsust palunud allikas, kes konverentskõnel osales. «Kampaaniaanalüüs näitas meie edumaad kõigis kaalukeeleosariikides peale kahe, kus olime viigis või protsendipunkti võrra taga. Arizonas me olime viigis. Me tundsime tõelist pärituult.»

Kuid tema sõnul mängis FBI viimasel minutil sellist osa, millest oli võimatu üle saada.

Juulis märkis Comey, et puuduvad tõendid selle kohta, nagu rikkunuks Clinton välisministrina seadust. Ta nimetas tollal Clintoni tegevust äärmiselt ettevaatamatuks.

FBI juhti on tabanud terav kriitika seoses Clintoni juurdluse taasavamisega vahetult valimiste eel, teadmata seejuures, kas uued elektronkirjad on üldse olulised.

Clinton kasutas välisministrina valitsuse ja eraasjade ajamiseks eraserverit. Uudisteagentuur Associated Press avalikustas serveri olemasolu 2015. aastal ning sestpeale on see korduvalt olnud vabariiklaste ja avalikkuse löögi all.