Colombia valitsus ja FARC sõlmisid uuendatud rahuleppe

"Me oleme jõudnud uue lõpliku leppeni relvakonflikti lõpetamiseks, mis sisaldab muutusi, selgitusi ja mõningaid uusi punkte erinevatelt ühiskonnarühmadelt. Me oleme kõik need ükshaaval läbi käinud," on öeldud ühisavalduses, mille lugesid ette rahuprotsessi garantide Kuuba ja Norra diplomaadid.

Valitsus ja Colombia Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) olid algse rahuleppe allkirjastanud juba 26. septembril, kuid 2. oktoobril lükati see referendumil napilt tagasi. Lepingu vastu olnud colombialaste meelest oli selles liialt palju järeleandmisi FARC-ile.

BBC andmeil kiidetakse uus lepe heaks parlamendis ning rahvahääletusele seda ei panda.

Ühendriigid reageerisid uuele leppele kiiresti ning lubasid jätkata rahuprotsessi toetamist. USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Susan Rice'i sõnul näitab uuendatud lepe kõigi osapoolte pühendumust rahule.

Colombia president Juan Manuel Santos ja FARC-i esindajad on alates 22. oktoobrist sageli kohtunud, üritades päästa rahvahääletusel tagasi lükatud lepet, mille üle on läbirääkimisi peetud juba neli aastat. Santos on rahu üle kõnelusi pidanud ka väiksema sissirühmitusega ELN.

Santosile anti oktoobris FARC-iga sõlmitud leppe eest Nobeli rahupreemia

Aastal 1964 asutatud Colombia suurim sissirühmitus FARC ja ELN on kaks viimast vasakpoolset sissirühmitust, mis osalevad relvakonfliktis, milles on riigis enam kui 50 aasta vältel surma saanud üle 260 000 inimese ja kaduma jäänud 45 000.