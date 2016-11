Stoltenbergi sõnul seisab lääs silmitsi lähiajaloo suurima julgeolekukriisiga.

Presidendikampaania ajal kirjeldas Trump NATOt iganenu- ja üleliigsena. Lisaks muutis ta küsitavaks NATO üheks põhialuseks oleva vastastikuse julgeolekualase abistamise artikli, kui ohustatud riik ei ole ära maksnud oma ettenähtud osa alliansi eelarvesse. Trumpi avaldust peetakse NATO kollektiivkaitse põhimõtte kahtluse alla seadmist.

Observeris avaldatud artiklis tunnistas Stoltenberg, et Trumpil on õigus, kui ta ütleb, et mõned liikmesriigid peaksid pingutama oma rahalise osaluse suurendamise nimel, sest USA panustab praegu NATO eelarvesse umbes 70 protsenti. Kuid ta lisas, et USA-l on alati olnud mängus oma huvid stabiilse Euroopa tagamisel.

«Vabadust, julgeolekut ja heaolu, mida me naudime, on väga lihtne iseenesestmõistetavalt võtta. Praegustel ebakindlatel aegadel vajame tugevat Ameerikat ja Euroopat, kes võtab enda konda osa NATO kantavat koormat,» sõnas endine Norra peaminister.

«Praegu ei ole õige aeg kahtluse alla panna Euroopa ja USA vahelise partnerluse väärtust.»