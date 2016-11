«Erinevalt George W. Bushist ei ole Trump idioot, ta ütleb asju, mis on suuremad kui ta ise. Keegi ei tea, milleks ta suuteline on,» ütles Depardieu usutluses ajalehele Journal du Dimanche. Depardieu süüdistas Trumpi võidus poliitikute kasvavat irdumist tavaliste valijate tunnetest ja soovidest.

«See on hea õppetund poliitikutele, kes ei ole pikka aega mitte midagi teinud,» ütles näitleja. «Usaldus on kadunud, inimesed tahavad kontrolli tagasi enda kätte.» Nagu Trump, on ka Depardieu sõbralikes suhetes Vene presidendi Vladimir Putiniga ning võttis protestiks maksutõusu vastu 2013. aastal Vene kodakondsuse.