Trump esitab öösel eetrisse minevas intervjuus oma prioriteedid USA presidendina

Telekanal CBS annab täismahus intervjuu eetrisse täna õhtul kell 19.00 (esmaspäeval kell 02.00 Eesti aja järgi) ning see sisaldab ka jutuajamist Trumpi abikaasa Melania ja nelja lapse - Ivanka, Tiffany, Ericu ja Donald juunioriga.

CBS salvestas intervjuu Trumpiga reedel.

Trump kavatseb teatada plaanist säilitada osa president Barack Obama tervishoiuseadusest ning anda mõista, et võib paluda oma demokraadist rivaali Hillary Clintoni abikaasalt, ekspresident Bill Clintonilt nõu. Trumpi kampaaniajuht Kellyanne Conway ütles, et Valge Maja administratsioonijuhi nimetamine leiab aset lähiajal ning et kandidaat sellele võtmetähtsusega kohale on vabariiklaste rahvuskomitee esimees Reince Priebus