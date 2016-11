Hodorkovski asutatud liikumine pidas Helsingis kongressi

Yle andmetel osales Helsingi jäähallis korraldatud üritusel 75 opositsionääri.

Hodorkovski sõnul leidis kongress Helsingis aset praktilistel põhjustel.

«Selleks olid pragmaatilised põhjused: olen liikumise asutaja ja seepärast oleks olnud kummaline, kui ma poleks kongressil osalenud. Mul ei ole võimalik sõita Venemaale,» ütles Hodorkovski Ylele.

Hodorkovski usub, et Venemaa toimub suuri muudatusi aastatel 2018-2024.

«Peamine sõnum on see, et me oleme loomas projekti, mis ühendab eri parteide toetajaid. Soovime, et meie riigis vahetuks võim,» sõnas ta.

Avatud Venemaa kinnitas ka oma struktuuri ning võttis vastu programmi, harta ja manifesti.

«Otsus luua avalik liikumine Avatud Venemaa võeti üksmeelselt vastu asutamiskongressil, mis algas Helsingis 12. novembril,» teatas liikumise pressiteenistus Interfaxile.

Kongressil valiti liikumise Avatud Venemaa juhatuse 10 liiget, nende seas on Hodorkovski, Parnassi kaasesimees Vladimir Kara-Murza juunior, Avatud Venemaa kandidaadid viimastel riigiduuma valimistel Maria Baronova, Olga Žakova, Jegor Savin ja Marina Belova ning teised.