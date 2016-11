Valge Maja personaliülemaks saab Reince Priebus ja Trumpi peamiseks nõunikuks Steven Bannon.

«Steve ja Reince on kõrge kvalifikatsiooniga liidrid, kes töötasid hästi koos meie kampaanias ja juhtisid meid ajaloolisele võidule. Nüüd on nad mul mõlemad Valges Majas, kui me teeme tööd, et muuta Ameerika taas suureks,» ütles Trump.