Igor Dodon kuulutas end Moldova presidendivalimiste võitjaks

"Kõik on juba aru saanud, et meie võitsime. Need on esialgsed andmed, mitteametlikud. Hääletamine jätkub veel USA-s ja Kanadas, kuid vahe on piisavalt suur, et rääkida meie võidust," ütles Moskva-meelne Dodon oma partei peakorteris ajakirjanikele.

Ta tänas kõiki, kes andsid hääle riigi tuleviku hüvanguks.

"Ma saan aru, et ei saa olema lihtne. Minust saab kõigi president - vasak- ja parempoolsete, kõigi, kes tahavad Euroopa Liitu, ja nende, kes tahavad olla Venemaa kõrval," lubas Dodon.

Ta õnnitles ka oma vastaskandidaati Maia Sandut "hea, väärika tulemuse" saavutamise eest.

Dodoni sõnul ei soovi ta ühiskonnas vihkamist ja tahab leevendada hirme.

"Teen ettepaneku kohtuda juba homme, arutada, mida edasi teeme, et säilitada riigis stabiilsus," ütles sotsialistide liider.

Kui loetud oli 98 protsenti häältest, oli Dodon kogunud 54,64 protsenti häältest ja Sandu 45,38 protsenti.