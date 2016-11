Mogherini: EL ootab USA uuelt administratsioonilt tugevat partnerlust

"Me ootame väga tugevat partnerlust (USA) järgmise administratsiooniga, me otsustasime üheskoos tegeleda ametisseastuva administratsiooniga juba alates sellest kõige esimesest üleminekunädalast," ütles Mogherini ajakirjanikele.

Mogherini sõnul tuleb USA uuel juhtkonnal määratleda oma positsioon EL-i suhtes.

"Praegu ei saa me lubada endale ootame-vaatame suhtumist, kuna maailm läheb edasi, Euroopa läheb edasi, kriisid lähevad edasi, kuid ka võimalused, mida me saame kasutada, lähevad edasi," ütles Mogherini pärast kaks ja pool tundi kestnud kohtumist.

Mogherini kritiseeris ka Briti välisministri Boris Johnsoni eemalejäämist kohtumiselt.

"Ma arvan, et see on normaalne ainult riigi jaoks, mis on otsustanud lahkuda, olla mitte huvitatud meie arutelust meie suhete tuleviku üle," sõnas ta.

Ungari välisminister Peter Szijjarto, kes samuti kohale ei tulnud, ütles reedel, et EL-i välisministrite kohtumine on" täielikult enneaegne". Ta kritiseeris "frustreeritud ja hüsteerilisi avaldusi, mida Euroopas on tehtud" Trumpi valimisvõidu teemal.

"Kuni me ei tea, kes asub juhtima USA diplomaatia suunda, kuni Valge Maja teeb ametlikult teatavaks oma majandus- ja välispoliitika prioriteedid, on see lihtsalt ajaraiskamine. Ma ei tea, millest me peaksime rääkima," ütles ta.

Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault ei osalenud samuti Brüsseli kohtumisel. Prantsuse välisministeeriumi teatel oli selle põhjuseks esmaspäeva hommikule kavandatud "väga tähtis kohtumine" ametisseastuva ÜRO uue peasekretäri Antonio Guterresega.