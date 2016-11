Trump kinnitas lubadust ehitada Mehhiko piirile müür

Ta möönis samas, et kohati võib müüri asemel olla ka tara.

Trump ütles, et kuni kolm miljonit dokumentideta migranti, kellel on kuritegelik register, saadetakse riigist välja või pannakse trellide taha.

«See, mida me teeme, on võtame kinni inimesed, kes on kurjategijad ja kellel on kuritegelik register, jõuguliikmed ja narkodiilerid,» sõnas ta. «Meil on palju selliseid inimesi, tõenäoliselt kaks miljonit, võib olla isegi kolm miljonit. Me saadame nad meie riigist välja või me paneme nad vangi.»

Samas jättis ta lahtiseks veel mitme miljoni ebaseadusliku migrandi saatuse, kes teevad USAs palehigis tööd.

«Pärast seda, kui piir on turvatud ja pärast seda, kui kõik normaliseerub, otsustame nende inimeste osas, kellest te räägite, kes on suurepärased inimesed,» ütles ta.

Immigratsioon on Trumpi sõnul üks kolmest prioriteedist, millest ta on rääkinud ka esindajatekoja spiikri Paul Ryaniga. Teised kaks prioriteeti on president Barack Obama tervishoiureformi muutmine ning seadus maksukärbetest ja maksukoodeksi lihtsustamine.