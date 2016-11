Islamiriik on meeleheitel, kasutades aina enam naisi enesetaputerroristidena

Äärmusrühmitus Islamiriik on kaotamas vallutatud alasid nii Iraagis kui Süürias, selle tõttu on džihadistid võtnud kasutusele äärmuslikud meetmed ehk on hakatud värbama naisi, kes viiksid nii Lähis-Idas kui Euroopas läbi enesetapurünnakuid.