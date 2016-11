Mehhiko valmistub inimeste võimalikuks tagasitulekuks USA-st

Ministeeriumi Põhja-Ameerika osakond kohtus eile välisminister Claudi Ruiz Massieu'ga ning omavahel analüüsiti USA valimiste tulemust ning arutati konkreetseid samme (USA-Mehhiko) kahepoolse suhte tulevikust, öeldi ministeeriumi avalduses.

Ruiz Massieu ärgitas diplomaate valmistuma konsulaarabivajaduse võimalikuks äkiliseks suurenemiseks.

See hõlmab abi provokatsioonide vältimiseks ja kaitset petuskeemide eest, öeldi avalduses. Kardetakse, et kuritegelikud võrgustikud hakkavad olukorda ära kasutama ja näiteks müüma inimestele võltsitud dokumente.

«Mehhiklaste õigused, nii nende riigi sees ja väljas, pole läbiräägitavad,» rõhutati avalduses.

USA presidendiks valiti teisipäeval Trump, kes nimetas kampaania käigus riigis ebaseaduslikult elavaid mehhiklasi vägistajateks, lubas ehitada müüri USA-Mehhiko piirile ja nõuda Mehhikolt selle kinnimaksmist ning uuesti läbi rääkida Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepe (NAFTA). Viimane hõlmab USA-d, Mehhikot ja Kanadat.

Trump kinnitas eile müüri ehitamise kavatsust ning tõotas riigist välja saata või trellide taha panna kõik kuriteos süüdi mõistetud USA-s ebaseaduslikult elavad migrandid.

«See, mida me teeme, on võtame kinni inimesed, kes on kurjategijad ja kellel on kuritegelik register, jõuguliikmed ja narkodiilerid,» sõnas ta. «Meil on palju selliseid inimesi, tõenäoliselt kaks miljonit, võib olla isegi kolm miljonit. Me saadame nad meie riigist välja või me paneme nad vangi.»

USA-s elab ebaseaduslikult umbes 11-12 miljonit sisserändajat, enamik neist mehhiklased.