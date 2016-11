Video: Melania Trump teatas esimeses intervjuus, et ta mees teeb seda, mida õigeks peab

USA meedia teatel küsis intervjuu teinud saatejuht Leslie Stahl Melania Trumpilt, kas USA esileediks saamine hirmutab teda.

«Tean, et sellega kaasneb suur vastutus. Nii mina kui minu mees saame aru, et peame vastutama paljude asjade eest. Kõige lihtsam on elada üks päev korraga. Teen seda, mis on mulle südamelähedane ja teen seda nii hästi, kui suudan,» teatas Melania Trump.

Melania Trump teatas juba varem, et ta südameasjaks on internetikiusamisega võitlemine, nüüdses intervjuus ta kordas, et hakkab esileedina selle teemaga tegelema. Proua Trumpi arvates tuleb lastele ja noortele õpetada, et kaaslasi ei tohi kiusata.

Stahl sõnas siis Melania Trumpile, et ka tema mees, tulevane president on tegelenud netikiusamisega, eriti räiged on olnud tema Twitteri sõnumid.

«Jah, aeg-ajalt tekitasid ta Twitteri sõnavõtud talle probleeme. Samas on palju neid, kes näevad elu ja tegevust temaga samamoodi, tal on palju toetajaid,» teatas proua Trump.

Melania Trump tunnistas intervjuus, et kampaania ajal ületas ta mees nii mõnigi kord moraali ja taluvuse piiri ning siis ta ütles Donaldile, et ta on vales suunas liikunud.

«Mõnikord ta võttis minu kriitikast arvesse, mõnikord mitte. Ta vahel kuulab mind, kuid tihti teeb ikka nii, nagu tema õigeks peab. Ta on täiskasvanu ja saab aru, mida üks või teine asi kaasa tuua võib,» selgitas tulevane esileedi.

Melania Trump kommenteeris selles intervjuus kohtumist ka praeguse esileedi Michelle Obamaga. Tema sõnul oli nende kohtumine Valges Majas sõbralik, kuigi valimiskampaania ajal oli mitu korda poriloopimist.

«Ta on suurepärane Valge Maja perenaine. Meil oli koos hea olla, vestlesime laste kasvatamisest Valges Majas ja ta andis näpunäiteid,» meenutas Melania Trump.

President Barack Obama viimane tööpäev Valges Majas on 19. jaanuaril 2017. Donald Trump annab presidendivande Washingtonis 20. jaanuaril 2017.