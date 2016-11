Poolas ekshumeeritakse endine riigipea

Ekshumeerimisega taaselustatakse vastuoluline juurdlus õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks.

Prokurörid tahavad ekshumeerida õnnetuses hukkunud 96 inimesest 83 ja kontrollida, et säilmed on õigesti tuvastatud. Lisaks kavatsetakse otsida jälgi lõhkeainest või süttimisest, sest võimulolev erakond Seadus ja Õiglus (PiS) usub, et enne õnnetust puhkes lennukis tulekahju.

Poola ja Vene uurijad pole kunagi leidnud tõendeid, mis PiSi väidet tõestaksid. Smolenskis toimunud õnnetuses surma saanud Lech Kaczynski oli PiSi praeguse liidri Jaroslaw Kaczynski kaksikvend. Hukkunutest enamik olid Poola riigiametnikud.

Juurdlus põhjustab pingeid Venemaaga ning on riigisiseselt vastuoluline – oktoobris selgus uuringufirma IPSOS küsitlusest, et surnukehade ekshumeerimist toetab vaid 10 protsenti poolakatest.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles märtsis, et Poola kahtlused on alusetud, erapoolikud ning neil puudub igasugune ühendus selle lennuõnnetuse tegelike asjaoludega.

Moskvalt on korduvalt taotletud rusude üleandmist ja lennuki mustade kastide andmist Poola võimudele, kuid igal korral lubas Venemaa seda teha pärast oma juurdluse lõppu.

Tollal ametisolnud Poola valitsus pidas õnnetuse põhjuseks halba ilma ning Poola pilootide ja Vene lennukontrolöride vigu.