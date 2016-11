Islamiriik on meeleheitel, kasutades aina enam naisi enesetaputerroristidena

Lääne Islamiriigi strateegia ekspertide teatel ei ole see äärmusrühmitus varem naisi otseses sõja-, lahingu- ja terroristlikus tegevuses kasutanud, kuid viimasel ajal on meeleheite ja hädaabinõuna võetud kasutusele ka naisvõitlejad, edastab The Guardian.

Prantsuse ja teiste lääneriikide militaarluure andmetel üritab Islamiriik luua Euroopas naisvõitlejatest enestapupommitajate rakukesi.

Alates selle aasta augustist on lääneriikide luure ja politsei teinud kindlaks mitu sellist rakukest ja hoidnud ära naiste enesetapurünnakuid nii Euroopas kui Põhja-Aafrikas.

«Islamiriigi uus taktika esitab julgeolekuteenistustele suure väljakutse. Juba varem oli võimalikke terroriste raske kindlaks teha, kuid nüüd on muutunud see veelgi keerulisemaks. Islamiriik tahab naiste abil terrorit külvata, peame olema selleks valmis,» teatas anonüümne julgeolekuametnik.

Prantsusmaa politsei tegi septembris kindlaks naistest koosneva Islamiriigi rakukese, kuhu kuulusid naised vanuses 19 – 39 eluaastat. Tegemist oli esimese sellisega, mis koosnes ainult naistest, 19-aastasest Ines Madanist, 23-aastasest Sarah Hervouet'st st ja 39-aastasest Amel Sakaou'st. Kaks neist naistest olid juba varem Prantsusmaal kahtlusalused, kuna neid seostati Islamiriigiga, kolmas oli abielus džihadistiga, kelle Prantsuse politsei juunis Pariisis maha lasi.

«Seni on naised olnud Islamiriigi terroritegevuses tagaplaanil, alludes mosleminaistele kehtestatud reeglitele. Kuid uue strateegia kohaselt on naistest saanud eesliinil sõdijad,» teatas Prantsuse prokurör François Molins.

Lisaks Prantsusmaale on Islamiriigil ka teistes paikades naissoost enesetaputerroriste. See äärmusrühmitus teatas augustis, et tal on Liibüas vähemalt üks naisenesetaputerrorist ning Maroko võimude teatel on viimasel kuul peetud kinni kümme naist, kes plaanisid Islamiriigi eest viia läbi enesetapurünnakuid. Kõik need naised olid teismelised, nad olid Islamiriigile truudust vandunud ja neil oli pommivalmistamise materjali.

Maroko juriidilise uurimisbüroo juhi Abdelhak Khiame teatel olid nees naised Islamiriigi poolt ajupestud ja neile anti käsk teha enesetapurünnakuid rahvarikastes kohtades, eelkõige paikades, kus on palju turiste.

«Tegemist oli terroristliku rakukesega, mis koosnes ainult naistest. Džihadiste huvitavad aina enam väga noored naised, keda on lihtne mõjutada. See on meie jaoks äratuskell, et peame hakkama tegelema uue probleemiga,» lisas Khiame.

Islamiriik ei ole esimene, kes naisi ensetapupommitaatena kasutab. Seda on varem teinud ni Palestiina miltaargrupeeringud kui ka vastavad organisatsioonid Aasias ja Kaukaasias.

Samas on Al-Qaeda, kes pani USAs 11. septembril 2001 toime rea terrorirünnakuid, kasutanud võitlejate ja terroristidena eelkõige mehi, kuid seda reeglit ei ole alati järgitud, sest 2005. aastal kasutati Jordaanias Ammanis hotellirünnakus naissoost enesetaputerroristi.

Londonis tegutseva religiooni ja geopoliitika keskuse esindaja Rachel Brysoni teatel on Islamiriigi ideoloogia võrsunud al-Qaeda ideoloogiast, kuid nende strateegia ja taktika on erinevad. Varem oli Islamiriik seisukohal, et naiste koht on kalifaadi võitlejate toetamine ja järgmise põlvkonna džihadistide kasvatamine, kuid nüüd on hakanud selline suhtumine muutuma.

Ta lisas, et terrorirühmitused nagu Islamiriik kasutavad enesetapupommitajatena niinimetatud üksikuid hunte, kelle seas on ka naisi ja lapsi. Eriti kasutab neid Aafrikas tegutsev islamistlik rühmitus Boko Haram.

Islamiriigi tegevust tundvate militaarekspertide teatel on sel rühmitusel «vesi ahjus», kuna ta on kaotanud suure osa vallutatud territooriumitest nii Iraagis kui Süürias. Selle tõttu on hakanud sõdimiseks vajaminevad varud vähenema ning enam ei ole nii palju tsiviilelanikke, keda sai enda huvides ära kasutada.

Analüütikud jagunevad Islamiriigi hävitamise suhtes kahte leeri. Osa arvab, et Islamiriik suudab veel pikalt vastupanu osutuada, osa aga arvab, et enam ei ole kaugel aeg, mil see rühmitus kokku kukub ja ajalukku kaob.

Islamiriigi asjatundjate hinnangul džihadistid teavad, et maailmas äratavad naisterroristid suuremat tähelepanu kui meesterroristid ja seda tahetakse enda huvides ära kasutada.