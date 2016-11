Kes on Trumpi peastrateeg Bannon?

Kui Trumpi soov on jätkuvalt pöörata Washingtonis kõik pea peale, siis Bannon on selleks õige valik, kirjutab The Telegraph.

«Kui kusagil migagi plahvatab või põleb, siis tõenäoliselt näete selle läheduses Steve'i, tikud peos,» ütles Bannoni veebilehe Breitbart poliitikatoimetaja Matthew Boyle.

Bannon kasvas üles vaeses peres Norfolkis, Virginia osariigis. Teenis mereväes. MBA omandas Harvard Business Schoolist, pärast mida sai tööle Goldman Sachs'i. 1990. aastal lahkus sealt, et üles ehitada enda investeerimisfirma koos paari endise kolleegiga ja nii sündiski Bannon & Co.

1990. aastate lõpus liikus ta edasi Hollywoodi, näiteks oli ta produtsent 1999. aasta filmile «Titus», kus peaosa mängis Anthony Hopkins ja mis nomiteeriti ka Oscarile. Ta hakkas ka ise filme tegema, spetsialiseerudes poliitilistele lugudele, mis olid inspireeritud 11. septembri rünnakutest ja Jimmy Carteri presidendiks olemise ajast.

«Ma olen pärit sinikraede perest, kes olid iirlastest katoliiklased, toetasid Kennedyt, ametiühinguid ja demokraate,» ütles Bannon Bloombergile.

«Poliitiliseks muutusin ma alles siis, kui ma teenistuses olin ja nägin, kui halvasti Jimmy Carter oma ülesannetega hakkama sai. Minust sai Reagani austaja. Ja seda olen ma siiani.»

«Mis mind aga kogu valitseva eliidi vastaseks muutis, oli hetk, kus ma tulin 2008. aastal pärast Aasias äri ajamist USAsse tagasi ja nägin, kuidas Bush oli nagu Cartergi kõik ----- keeranud. Kogu riik oli katastroofi äärel.»

2004. aastal tegi ta Reaganit ülistava dokumentaali «In the Face of Evil» ja sattus sellega ameerika parempoolsete huviorbiiti. Ta hakkas tihti figureerima Fox Newsi kanalil ja tegi dokumentaalfilmi Sarah Palinist.

Poliitikasse sukeldudes ta muutus. Bannoni veebilehte Breitbart, mis kogub kuus ligi 21 miljonit klikki, kirjeldatakse kui platvormi inimestele, kelle jaoks Fox News jääb liiga poliitiliselt korrektseks ja viisakaks.

Abielus on ta kolmandat korda. Tema teine naine Mary Louise Piccard süüdistas meest koduvägivallas ja antisemiitlikus propagandas.

«Ta ütles, et talle ei meeldi, et juudid kasvatavad oma lastest vinguvad jõmpsikad ja ta ei tahtnud, et tüdrukud läheksid juutidega koos kooli.»

Augustis sai Bannonist Trumpi kampaaniajuht, mida tervitas ka Louisiana eest senatisse kandideerinud endine Ku Klux Klani juht David Duke.

Bannon tundub nautivat vastuolusid ja teda teatakse märatsejat ja see stiil Trumpi ära võlus.

«Paljud endised Breitbart Newsi töötajad kardavad Bannonit,» kirjutas endine Breitbarti toimetaja Ben Shapiro. «Bannon on sisuliselt Trumpi targem versioon ja agressiivne eneseupitaja,» lisas ta.