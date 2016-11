Boko Harami juht Trumpile: sõda on alanud

«Me oleme jätkuvalt oma usus kindlad ja me ei peatu,» ütles Shekau eile hilisõhtul Youtube'i postitatud videosõnumis. «Meie jaoks on sõda just alanud.»

Boko Harmi võitlus Nigeeria valitsuse vastu kestab juba seitsmendat aastat ja selles on hukkunud üle 20 000 inimese. Äärmusrühmituse tegevus on laienenud ka Nigeeria naaberriikidesse. Möödunud aastal vandus Boko Haram truudust sunnitlikuse terroriorganisatsioonile ISIS.

Augustis teatas ISISe kõrge komandör, et Shekau asemel on Boko Harami juhtimise üle võtnud rühmituse asutaja Mohammed Yusufi 22-aastane poeg Abu Musab al-Barnawi. Shekau väitel on ta aga jätkuvalt võimul.