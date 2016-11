Sarkozy soovib USA-le Pariisi leppest lahkumisel süsinikumaksu

Mullu detsembris allkirjastatud Pariisi kliimaleppe kasvuhoonegaaside emissiooni piiramiseks on praeguseks ratifitseerinud enam kui sada riiki.

«Donald Trump on öelnud, et ta ei austa Pariisi kliimaleppe järeldusi,» ütles ekspresident Sarkozy usutluses telekanalile TF1. «Vaatame, kas ta peab oma lubadusi. Mina nõuan, et kui USA ei rakenda keskkonnareegleid, mille meie oma ettevõtetele kehtestame, peab Euroopa kehtestama kõigile Ühendriikide kaupadele piiril 1-3 protsendi suuruse süsinikumaksu.»

USA presidendi Barack Obama valitsus on kliimalepet jõuliselt toetanud, ent Trump lubas valimiskampaania ajal sellest taganeda.