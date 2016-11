Trump rahvale: te ei pea minu ametiaega kartma

«Ärge kartke. Me toome meie riigi tagasi,» ütles ta telekanali CBS saates «60 minutit», pöördudes meeleavaldajate poole, kes on protestinud tema valimisvõidu ja kampaanialubaduste vastu.

Käsitledes ülemkohtuga seotud küsimusi, lubas Trump, et esitab kandidaadid, kes toetavad piiranguid abortidele ja kaitsevad põhiseaduslikku õigust kanda relvi.

«Kohtunikud on elupooldavad,» ütles Trump. Ta andis ka mõista, et ei kavatse tühistada samasooliste abiellumise õigust. «See on seadus. See on ülemkohtus paika pandud,» ütles Trump vastuseks küsimusele, kas ta toetab abielude võrdsust"

Ta kutsus oma poolehoidjaid lõpetama vähemuste esindajate tagakiusamist ja ahistamist.