Ramussen sõnas, et on vältimatu: kui ameeriklased tõmbuvad tagasi, võtab Putin ette agressiivsema taktika. Ta kutsus Euroopa riike üles, et need suurendaksid oma kaitsekulutusi nõutud taseme ehk kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

«28st liitlasest on meil praegu viis, kes täidavad kahe protsendi kriteeriumi, sealhulgas Ameerika Ühendriigid» lausus Rasmussen. Ühtlasi tegi ta maha mõtte ideetasandil ühtse Euroopa tarbeks uue peakorteri ehitamisest.

«Vajame praegu uusi investeeringuid kaitsevõimekusse, me ei vaja uut peakorterit,» lisas ta. «Selle asemel peaks ehitama uusi lennukeid, selle asemel peaks tõstma oma võimekust jälgimaks, mis maailmas toimub,» ütles Rasmussen.