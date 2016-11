Ryan ergutas vabariiklasi Trumpiga jõude ühendama

«Peame sellest võimalusest kinni haarama ja ühinema nagu ei iial varem,» ütles vabariiklane Ryan kirjas erakonnakaaslastest esindajatekoja saadikutele.

Wisconsini osariigist esindajatekotta valitud Ryan saatis vabariiklastest saadikutele kirja ajal, kui esindajatekoja senine koosseis kogunes valimiste järel viimasele istungjärgule. Jaanuaris astuvad ametisse esindajatekoja ja senati uued koosseisud.

Teisipäeval valivad esindajatekoja vabariiklased endale liidrid ning 2015. aasta oktoobris spiikriks saanud Ryan saab ilmselt ametikohale tagasi.

«Spiikrina töötamine on suur au, mida ma ei pea iseenesestmõistetavaks,» kirjutas Ryan. «Ma pürgin ametisse tagasi, et me saaksime alustatut jätkata ja muuta 2017 tegude aastaks. Palun teil minu poolt hääletada ja toetada mind selle ettevõtmise alguses.«

Ryan sõneles valimiskampaania käigus Trumpiga mitu korda, ent neljapäeval teatasid mõlemad, et loodavad pärast Trumpi presidendiks vannutamist üheskoos palju korda saata.

Vabariiklastel on lahkuvas 435-kohalises esindajatekojas 246 saadikukohta demokraatide 186 vastu. Kolm kohta on täitmata. Uues esindajatekojas on vabariiklastel 238 kohta demokraatide 193 vastu.

Senati senises koosseisus on vabariiklastel 54 ja demokraatidel koos kahe nendega koos hääletava sõltumatu kandidaadiga 46 kohta. Uues senatis on vabariiklastel 51 kohta demokraatide 47 vastu.