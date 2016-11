Löfven: Ameerika valimised ei mõjuta Moskva-vastaseid sanktsioone

«Usun, et senised arutelud Euroopa Liidu Nõukogus on endiselt asjakohased ja me jätkame sanktsioone. Meetmed on seotud Minski lepete täitmisega ja see otsus on juba tehtud,» sõnas Rootsi valitsusjuht Stockholmis pärast kohtumist Ukraina presidendi Petro Porošenkoga.

Löfveni sõnul sanktsioonid otsustav vastus Krimmi annekteerimisele ja agressioonile Ukraina idaosas. «Oleme ettepanekutele avatud, kuid Minski leppeid tuleb täita, see on peamine põhimõte,» ütles Rootsi peaminister.

Porošenko nimetas kohtumisel Rootsit Ukraina «väga heaks sõbraks ja partneriks».