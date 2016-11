Obama: Trump toetab tugevat NATO-t

Obama sõnul Ameerika otsusekindlus jääda kindlaks tugevatele ja jõulistele suhetele NATO-ga ei vähene.

«Jutuajamisel minuga väljendas valitud president tõsist huvi selles osas, mis puudutab meie strateegilisi huvisid. Ja üks tema läkitustest, mille ma võin edastada, on pühendumust NATO-le,» lausus Obama esmaspäeval Washingtonis.

President märkis, et oma eelseisval visiidil Saksamaale, Kreekasse ja Peruusse edastab ta selle informatsiooni.

Obama kinnitas, et Ühendriigid soovivad rahumeelseid ja tugevaid suhteid NATO-s.

Rääkides USA välispoliitika võimalikust muutumisest Trumpi tulekuga Valgesse Majja, rõhutas Obama, et välispoliitikat ei määra üksnes president, vaid ka sõjaväelased, diplomaadid, luurekogukond.

«See muudab meid asendamatuks riigiks, kui asi läheb vajaduseni säilitada maailmas korda ja tagada õitsengut,» lausus ta.

Obama sõnul on ta endiselt mures Donald Trumpi võimuletuleku pärast, kuid teda lohutab, et tema mantlipärija on pigem pragmaatiline kui ideoloogiline.

«Ma ei arva, et ta on ideoloogiline. Minu meelest on ta lõppkokkuvõttes omal moel pragmaatiline,» lausus Obama esmaspäeval, esimesel pressikonverentsil pärast presidendivalimisi.

«Ja see võib talle kasuks tulla, kuni tema ümber on head inimesed ja tal on selge siht silme ees,» jätkas president.

«Kas ma tunnen muret? Absoluutselt. Loomulikult tunnen ma muret. Mina ja tema oleme eri meelt terves reas küsimustes. Kuid föderaalvalitsus ja meie demokraatia ei ole kiirpaat - see on ookeanilaev.»