Vene majandusministrit kahtlustatakse altkäemaksuvõtus

"Uljukajev tabati teolt altkäemaksu võtmisel. Jutt käib väljapressimisest ähvardustega Rosnefti esindajate aadressil," ütles Intefaxile Vene riikliku juurdluskomitee pressiesindaja Svetlana Petrenko

Juurdluskomitee varasemas pressiteates on öeldud, et Uljukajevi kuriteo asjaolud on seotud kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksu saamisega majandusministeeriumi positiivse hinnangu eest, mis võimaldas riigi kontrolli all oleval naftkontsernil Rosneft omandada riigilt enamusosaluse ettevõttes Bašneft.

"Praegu on minister kinni peetud ning tema suhtes viiakse läbi vajalikke juurdlustoiminguid. Lähiajal kavatseb juurdlus esitada Aleksei Uljukajevile süüdistuse ja teha ettepaneku tõkendi valimiseks," teatas komitee.

Süüdimõistmisel ähvardab teda 8-15 aasta pikkune vanglakaristus.

Riikliku juurdluskomitee avalduse kohaselt on Uljukajevi kinnipidamine on osa juurdlusest, mis puudutab ulatuslikku altkäemaksuvõtmist. Raha anti ministrile üle uurimiseksperimendi käigus õiguskaitseorganite kontrolli all, lausus Interfaxile informeeritud allikas.

Esialgu nimetas Uljukajev Rosnefti osalust erastamises mitteotstarbekaks, sest ettevõte allub Rosnefetgazi kaudu riigi kontrollile. Ent septembri algul märkis minister, et Rosneft võib pretendeerida Bašneftile, sest erastamisseadus lubab seda. Selle tulemusena omandas Rosneft oktoobris 329,7 miljard rubla eest Bašnefti kontrollpaki.

Uljukajev on olnud majandusminister alates 2013. aastast.

Rosneftile juurdluskomiteel pretensioone pole.