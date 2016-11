Pildid: ja video: Uus-Meremaal evakueeritakse maavärinapiirkonnast turistid

Uus-Meremaad on tabanud kolm tugevat maavärinat ja kümneid järletõukeid, mille tõttu on hävinud palju hooneid, maanteed ja raudtee on muutunud kasutuskõlbmatuks ning on hukkunuid, edastab Reuters.

Esimene maavärin tabas Lõunasaare Christchurchi lähedast ala möödunud pühapäeval, selle magnituud oli 7,8.

See maavärin hävitas mitmeid farme ja karjamaid ning seda oli tunda ka pealinnas Wellingtonis.

Maavärina piirkonnas on ka populaarne turismilinn Kaikoura, kust minnakse merele vaalu vaatama. See asub Christchurchist 150 kilomeetri kaugusel.

Täna varahommikul kohaliku aja järgi algas Kaikourast ja selle lähedastelt aladelt turistide evakueerimine Uus-Meremaa õhujõudude helikopterite abil.

Päästeoperatsiooni koordineerijate teatel tuleb evajueerida umbes 1200 turisti ning ka kohalikke elanikke.

Uus-Meremaa Lõunasaare maavärinapiirkonnast evakueeritakse turistid / Scanpix

Uus-Meremaa Lõunasaare põliselanike maooride Ngai Tahu hõimujuht Mark Solomon aitab turiste evakueerida. Evakueeritud paigutatakse hõimule kuuluvatesse hoonetesse ohupiirkonnast kaugemal. See hõim elatub põhiliselt turismist, kalakasvatusest ja vaalavaatlemisekskursioonide pakkumisest.

Uus-Meremaa päästetöid on raskendanud paduvihm ja tugev tuul ning seni kestvad järeltõuked, mis seavad ka päästjate elu ohtu.

Seismoloogide teatel oli eile väga tugev järletõuge, mille magnituud oli 5,4 ning mida oli tunda ka Wellingtonis.

Hiina saatis eile neli oma õhujõudude helikopterit evakueerima oma 40 kodanikku, kes samuti olid Kaikouras lõksus. Sellest teatas rahvusvahelisele meediale Christchurchis asuva Hiina konsulaadi esindaja Liu Lian.

Liu sõnul vajas üks alaealine hiinlane peavigastuse tõttu Kaikoura haiglas ravi. Veel 60 Hiina kodanikku evakueeritakse täna.

Uus-Meremaa Lõunasaare maavärinapiirkonnast evakueeritakse turistid / Scanpix

Uus-Meremaa peaminister John Key lendas eile Kaikourasse olukorraga tutvuma. Ta sõnas hiljem meediale, et looduskatasroofi jäljed on nähtavad ja nendega tegelemine võtab aega. Hoonete, raudteede ja maanteede taastamine võib minna maksma miljardeid Uus-Meremaa dollareid.

Asjatundjate andmetel tekitasid maavärinad 80 000 – 100 000 maalihet, mis matsid enda alla nii eluhooneid, infrastruktuuri osi kui põllumajandusmaad.

Uus-Meremaa tsiviilelanike kaitse minister Gerry Brownlee võttis vastu nii Jaapani kui USA abipakkumise, milles saadetakse Uus-Meremaale inimeste evakueerimiseks appi helikopterid.

Pealinnas Wellingtonis kontrollitakse, kas ja kui palju on hooned maavärinate tõttu kahjustada saanud. Kontorid, söögi-joogikohad ja poed jäävad suletuks seni, kuni hooned on kuulutatud ohututeks.

Uus-Meremaal tuleb maavärinaid sageli ette, kuna see kahest põhisaarest koosnev riik asub niinimetatud tulerõngas, mis on seismiliselt aktiivne vulkaaniline ala. Lisaks vulkaanilisele tegevusele toimuvad seal ka maalaamade kokkupõrked, mis on maavärina tekitajateks.

Eelmine maavärin Christchurchi piirkonnas toimus 2011. aastal. Maavärinas, mille magnituud oli 6,3, kaotas elu 185 inimest ja pool linna hoonetest hävines.