Hanna-Kaisa Lepik: kas Calais' «džungli» lammutamine on õige otsus?

Calais Prantsusmaa põhjakaldal on kõige lähemal asuv linn Inglismaale, mille kallas on vaid 34 kilomeetri kaugusel üle La Manche'i väina. Sellest väikesest linnast on saanud 2015. aastal alanud Euroopa pagulaskriisi tulipunkt, kirjutab rahvusvaheliste suhete magistrant Hanna-Kaisa Lepik.

Esimene kirikukogudus pakub pagulasperele eluaset

Esimese Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku kogudusena pakub pagulasperele eluaset ning tuge Eestis kohanemisel luteri kiriku Risti kogudus Harjumaal.

Siseakadeemia rändeeksperdi kommentaar Junckeri kõnele: rändekriisist on saanud uus normaalsus

Eilne Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kõne erines märgatavalt möödunudaastasest, toona oli selle põhiteemaks rändekriis, tänavu põimus see teiste teemade vahele, kirjutab Sisekaitseakadeemia rändeekspert Kert Valdaru.

ÜRO kutsub kampaaniaga sallivusele põgenike suhtes

ÜRO pagulasamet käivitab Eestis teavituskampaania «Me oleme kõik inimesed», mille eesmärk on juhtida tähelepanu põgenike olukorrale üle maailma, ning kutsuda Eesti inimesi üles panema tähele, et põgenikud on tavalised inimesed, kes on sattunud keerulisse olukorda ning vajavad seetõttu abi.

Siseminister: pagulased omandavad Leedus pigem vene kui leedu keele

Leedu siseminister Tomas Žilinskas arvustas Leedu pagulaste lõimimispoliitikat, kinnitades, et lõimimiskeskustes õpivad saabunud ära pigem vene kui leedu keele ja et neid asustatakse lõimimiseks sobimatusse sotsiaalkeskkonda.

Siim Kallas: 40 miljardit eurot pagulaskriisiks?

Mida küll peale hakata pagulaste ja migrantide tulvaga, mis ründab Euroopat? Palju on paanikat, usaldamatust, riikidevahelisi pingeid. Inimeste vaba liikumise põhimõte ei ole piisavalt kaitstud iseenda eest. Migrantide kõrval ründab Euroopat äärmusislam, mis vastandub meie väärtustele, on võõras ja vaenulik. Selle ideoloogia radikaalne tiib on Euroopasse toonud terrorisõja.