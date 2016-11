Obama: Trump saab ametisse astudes äratuse osaliseks

Valge Maja pressikonverentsil sõnas Obama, et Trump ei pruugi olla nii terava keelega, kui ta end kampaania jooksul näitas.

Hoolikalt sõnu valides andis Obama mantlipärijale nõu eelseisvaks perioodiks: «Sellel ametil on kalduvus inimesi üles äratada. Need vaated, mis reaalsusega ei klapi – ta leiab üsna peagi, et tal tuleb ennast kohandada.»

Trump ja Obama kohtusid eelmisel nädalal Valges Majas, et arutada ameti üleandmist. Obama sõnas eile, et Trump on ametisse astudes tõenäoliselt pragmaatiline ega lähene riigi probleemidele ideoloogilisest perspektiivist.

«Tema iseloomu juures on teatud omadusi, mis ei ole talle kasulikud ning ta peaks neid muutma,» arvas Obama. «Kui sa oled kandidaat ja ütled midagi, mis ei ole täpne või on vastuoluline, siis on sellel vähem mõju, kui Ameerika Ühendriikide presidendi sõnadel. Kõik maailmas panevad seda tähele. Turud muutuvad.»