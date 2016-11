Trump sai valimisvõidu tänu Twitteri hüüdlausetele?

Kas Trump tähendab, et kliima päästmisega on «mäng läbi»?

Kuigi Donald Trump on oma kõige reljeefsema väljaütlemise kohta, et kliimamuutused on hiinlaste poolt USA majanduse haavamiseks leiutatud vandenõu, küll väitnud, et see oli vaid nali, näivad lubadused Pariisi kliimaleppest loobuda ja taastada saastav kivisüsi kui riigi peamine energiaallikas siiski jõus olevat.