Pariisi emissioonileppe on peale jõustamist ratifitseerinud üle saja riigi.

«Saame näha, kas ta ka peab oma lubadust Pariisi kliimalepet mitte täita,» sõnas Sarkozy üleeile telekanalile TF1 Donald Trumpi kohta.

«Ma nõuan, et Euroopa kehtestaks oma piiril ühe kuni kolme protsendi suuruse süsinikumaksu kõigile USA importkaupadele, kui Ühendriigid ei järgi nõudeid, mida me oleme kehtestanud oma firmadele,» lisas ta.

Presidendikandidaat Sarkozy pooldab ka Euroopas toodetud materjalide kasutamise suurendamist. Tema sõnul ei saa Euroopa enam olla nõrk ja naiivne, kuigi ta kaitseb inimeste ja kaupade vaba liikumise õigust.

Ühendriikide presidendiks valitud Donald Trump on aga lubanud kehtestada protektsionistliku välispoliitilise suuna, tühistades rahvusvahelised kaubanduslepped ja olles vastu ettevõtete saatmisele välisriikidesse.

Analüütikud kardavad, et Trumpi soovitatud sammud vähendaksid rahvusvahelist kaubandust.

ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ütles eelmisel reedel, et Trump võiks võtta kuulda tema palveid kliimaleppe tühistamise plaanist loobuda, kuna see looks kõigile kaasa tõsiseid probleeme.