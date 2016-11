VIDEO. Piloot sekkus lendu häirinud poliitilisse vaidlusesse

YouTube`i postitatud klipis on näha, kuidas lennukikapten pöördub reisijate poole peale tulise poliitilise vaidluse puhkemist, paludes reisijatel maha rahuneda.

Video postitaja Jon Bauer sõnas, et lennul San Franciscost Mehhiko linna Puerta Vallartasse puhkes vaidlus pärast seda, kui üks flanellsärgis ja sõjaväemustriga nokatsis mees tegi rassistliku märkuse afroameerika naise kohta ja naine nutma hakkas.

Seejärel pöördus piloot reisijate poole keelates lennukis igasuguse poliitilise diskussiooni.

«Me oleme mitme kilomeetri kõrgusel metallsilindris,» sõnas piloot. «Ma mõistan, et kõigil on oma arvamus, olgu pealegi. Kui sa teda toetad, tore on. Kui ei, siis ma mõistan ka seda. Aga me oleme siin, et minna Puerta Vallartasse ja lõbutseda.»