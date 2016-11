Soomes asüüli taotlenud iraaklastest kaksikvendi süüdistatakse massimõrvas

Kaksikvennad peeti kinni 2015. aasta detsembris, Soome olid nad saabunud paar kuud enne seda, taotledes seal asüüli, millele nad aga positiivset vastust ei saanud.

Mehed on viibinud varemalt vangis süüdistatuna terrorismis, lisaks kahtlustakse neid sõjakuritegudes.

Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas Camp Speicheri massimõrvaga seotud uurimise esmase raporti, kuid ei soovinud veel siiski video sisu täpsemalt kommenteerida, öeldes, et see avalikustatakse vaid pärast kohtuotsuse tegemist. Seega on hetkel ebaselge, kui lihtne on mehi video põhjal tuvastada.

Kaader videost. FOTO: AP/Scanpix

«Neid kahtlustatakse video põhjal. Aga see on üks osa kogupildist. Neid süüdistatakse lisaks ka muus,» ütles keskkriminaalpolitsei juhtiv uurija Jari Räty.

Ta kirjeldab video sisu järgnevalt: seal hukatakse maaslamavaid ja kätest kinni seotud Iraagi armee väljaõppekeskuse kadette. Videos figureerib tapjatena rohkem inimesi kui vaid iraaklastest kaksikvennad, aga Soome keskkriminaalpolitsei uurimine piirdub vaid nende osalusega. Juhtumi uurimisel on tehtud tihedat koostööd ka Iraagi vastava uurimiskomisjoniga.

Rädy sõnul tapeti Camp Speicheri veresauna käigus kokku 1000-1700 inimest. Mitmeid selle toimepanijaid on juba Iraagis surmamõistetud ja otsused ka täide viidud.