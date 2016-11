Tiibeti autonoomse piirkonna keskuse Lhasa ühes elavamas piirkonnas Bayis on üha rohkem tekkinud traditsioonilisi teemajasid ja moebutiike. Nende omanikud on ning seal käivad nii tiibetlased kui ka hani hiinlased. Kriitikute sõnul on suurenenud jõukuse taga Peking, kes üritab nii rahu osta.