CDU liige: Merkel kandideerib neljandaks ametiajaks kantsleriks

«Ta kandideerib kantsleriks,» ütles Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) kõrge liige Norbert Röttgen USA telekanalile CNN.

«Ta on äärmiselt kindlameelne ja valmis panustama liberaalse rahvusvahelise korra tugevdamisse,» sõnas Röttgen.

Alates 2005. aasta sügisest Euroopa suurima majandusega Saksamaad juhtival Merkelil on olnud keeruline aasta, mida on iseloomustanud CDU valimiskaotused ning erakonnasisene kriitika sadade tuhandete migrantide Saksamaale lubamise eest.

Analüütikute hinnangul on USA populisti Donald Trumpi šokkvõit presidendivalimistel asetanud Lääne väärtuste ja huvide kaitsmisel suurema vastutuse just Merkeli õlgadele. Mõned on teda nimetanud isegi uueks «vaba maailma liidriks».

Röttgeni sõnul on kantsler rahvusvahelisel areenil tegutsejana Lääne poliitilise mõtte üks nurgakive. «Seega ta kandideerib ja käitub vastutustundliku juhina.»

CDU liige lükkas samas tagasi «vaba maailma liidri» tiitli Merkelile omistamise katsed. «Me ei saa pidada Saksa kantslerit viimaseks kaitsevalliks...Ühele inimesele toetumine oleks võimatu. Me vajame läänt ja lääs on asendamatu,» ütles Röttgen.