ÜRO peaassamblee komisjon mõistis hukka inimõigusrikkumised Krimmis

ÜRO peaassamblee inimõiguskomisjon mõistis teisipäeval hukka inimõigusrikkumised annekteeritud Krimmis ja nõudis Venemaalt ÜRO vaatlejate lubamist okupeeritud Ukraina territooriumile.

Inimõiguskomisjon võttis Ukraina koostatud resolutsioonikavandi, mida toetasid USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia, vastu häältega 73 poolt ja 23 vastu, 76 liiget jäi erapooletuks.

Peaassamblee täiskogu hääletab resolutsiooni üle detsembris.

Venemaa on nimetanud resolutsiooni poliitiliselt motiveerituks. Vene välisministeeriumi ametnik Anatoli Viktorov kurtis, et ÜRO diplomaadid "raiskavad aega kasutute propagandabrošüüride arutamisele selle asemel, et pidada sisulist dialoogi inimõiguste edendamisega seotud poliitiliste küsimuste üle".

Venemaa kõrval hääletasid resolutsioonile vastu Hiina, Iraan, India, Süüria, Lõuna-Aafrika Vabariik, Kasahstan, Serbia ja Põhja-Korea. Paljud Ladina-Ameerika ja Aafrika riigid jäid erapooletuks.

Resolutsiooniga tõuseb Krimmi olukord esimest korda inimõiguskomisjoni fookusesse.

Dokumendis mõistetakse hukka rikkumised ja diskrimineerimine poolsaarel, mille Venemaa okupeeris 2014. aasta veebruari lõpus ja märtsi alguses ning annekteeris märtsi keskpaigas.

ÜRO ja suur osa rahvusvahelisest kogukonnast Krimmi Venemaaga liidendamist ei tunnusta.

Ukraina asevälisminister Serhi Kislitsja ütles, et inimõigusolukord Krimmis on halvenenud "kohtuväliste tapmiste, hirmutamise, meelevaldsete kinnipidamiste, piinamise" ja sõnavabaduse rikkumiste tõttu.

Resolutsioonikavandis kutsutakse Venemaad muutma oma otsust krimmitatarlaste esinduskogu medžlise sulgemise kohta ja lubama kultuuri- ja usuinstitutsioonidel tegevust jätkata.

Inimõigusorganisatsioonid on väljendanud muret krimmitatarlaste olukorra üle, kes on vastuseisu tõttu Venemaa võimule langenud repressioonide ohvriks.

Kavandis kutsutakse Venemaad "rakendama kõiki vajalikke meetmeid kõigi Krimmi elanike vastu sooritatud rikkumiste viivitamatuks peatamiseks" ja tegema koostööd ÜRO inimõigusbürooga, mis üritab koostada raportit olukorrast poolsaarel.

Ukrainas 2014. aastal loodud ÜRO inimõiguste vaatlusmissiooni ei ole tänaseni Krimmi lubatud.