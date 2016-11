Eksperdid: USA valitsus peab looma radikaliseerumisvastase ametkonna

USA järgmine valitsus peab looma radikaliseerumisvastase ametkonna islamiäärmuslaste ideoloogia vastu, leiavad eksperdid eesotsas Luure Keskagentuuri (CIA) endise direktori Leon Panetta ja Briti ekspeaministri Tony Blairiga.

Ehkki Ühendriigid on kulutanud miljardeid relvastatud võitlusele äärmusrühmituste Al-Qaeda, Islamiriik ja teiste vastu, on riigil puudu koordineeritud jõupingutustest "pikaks sõjaks", mille eesmärk on vältida nende ideoloogia mõju noortele moslemitele kodumaal, sõnasid eksperdid teisipäeval.

Nende sõnul peab Valge Maja looma uue ametkonna eelarvega miljard dollarit aastas koordineerima ja rahastama jõupingutusi riigis radikaliseerumise ärahoidmiseks.

Mõttekoja Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus (Center for Strategic and International Studies - CSIS) uues raportis märgitakse, et praegused kulutused sellistele programmidele moodustavad 0,1 protsenti USA terrorismivastase võitluse eelarvest.

"On aeg, et USA valitsus ja selle liitlased asuksid kõikehõlmavasse tegevusse terve uue põlvkonna radikaliseerumise ja värbamise vastu," seisis raportis. "Pole kahtlustki, et me peaksime sellele ideede sõjale rohkem kulutama," ütles ekskaitseminister Panetta, kes on koos Blairiga raporti kaasautor.

"Miljard dollarit oleks mõjus," lausus ta.

Raportis kirjeldatakse seda, kuidas äärmuslus võib levida koolides, mošeedes ja internetis, ja märgitakse, et oht ei ole hoolimata IS-i kaotustest lahinguväljal kuhugi kadunud.

"2016. aasta lõpus on oht suurenemas," ütles CSIS-i vägivaldse äärmusluse vastaste komisjoni liige Farah Pandith.

Tema sõnul tuleb fookus suunata sotsiaalmeedia kaudu ühendatud mosleminoortele.

Raporti hinnangul peavad kõik tehnoloogia- ja meelelahutusfirmadest kogukonnajuhtideni ühendama jõud "äärmuslaste narratiividega võistlemiseks ja nende alistamiseks virtuaal- ja pärismaailmas".

"Äärmuslaste ideede kummutamine on kõigi kodanike vastutus," seisab uuringus.

Samuti rõhutatakse vajadust hoiduda usulisest rõhumisest ja kaitsta moslemikogukondi mittemoslemite rünnakute eest.

Pandith toonitas, et selle ametkonna tegevus peaks küündima USA omaaegse terrorismivastase sõja tasemeni ning seda juhtival isikul peaks olema ligipääs presidendile.