Süüria president peab Donald Trumpi liitlaseks

Al-Assadi sõnul tuleb esmalt siiski oodata ja vaadata, millis poliitilise kursi Trump presidendiks saades valib, kuid ta siiski loodab Trumpi lubadusele võidelda terroristidega, edastab The Independent.

«Me ei tea veel, mida ta teeb, kuid tema sõnade kohaselt võitleb ta kindlati terroristidega. Selles valguses on USA koos Venemaa, Iraani ja veel mitme riigiga Süüria liitlane,» teatas al-Assad teleintervjuus.

Trump keskendus oma valimiskampaanias äärmusrühmituse Islamiriik hävitamisele, mitte aga Süüria presidendi al-Assadi võimult tõukamisele. Al-Assadi teatel talle Trumpi Süüriat puudutavad seisukohad põhijoontes meeldivad, kuid ta on äraootaval seisukohal.

«Trump lubas kampaania ajal ühte ja teist, kuid kas ta suudab välja öeldut ellu viia? Kuidas ta selgitab oma plaane senatile ja peavoolu meediale, mis on tema vastu? Just selle tõttu olema äraootaval seisukohal, et miliseid samme ta edaspidi astub. Teda ei saa hukka mõista, sest ta ei ole varem poliitilisel ametikohal olnud,» lisas Süüria president.

Juba enne USA 8. novembri valimisi sõnas al-Assadi režiimi esindaja, et Süüria on valmis Trumpiga koostööks.

USA juhib rahvusvahelist koalitsiooni, mis teeb õhurünnakuid Islamiriigi positsioonidele Süürias ja Iraagis. Samuti toetab koalitsioon al-Assadi režiimi vastu võitlevaid mässulisi.

Trump sõnas teise teledebati ajal, et Islamiriigi tegevus teeb murelikuks ja ta lisas, et talle ei meeldi al-Assad ega tema võim.

Donald Trump / Scanpix

«Kuid al-Assadis tuleb näha liitlast, kuna ta võitleb Islamiriigi vastu, seda teevad ka Venemaa ja Iraan,» lausus Trump.

Süürias toetavad režiimivägesid Vene üksused, mis teevad mäsuliste, kuid ka Islamiriigi aladele õhurünnakuid. Venemaad on rahvusvahelisel areenil juba mõnda aega süüdistatud tsiviilelanike massilises tapmises.

Trumpil ja Venemaa presidendil Vladimir Putinil oli telefonikõne, milles nad arutasid Süüria teemat ning mõlema riigi esindajad lubasid tugevdada koostööd võitlemaks rahvusvahelise terrorismi ja ekstremismiga.