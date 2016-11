NYT: endine New Yorgi meer Giuliani oleks USA välisministriks kohutav valik

Viimane võib juhtuda, kui Trump valib üheks oma tippdiplomaadiks kogenud ja kogusetundliku inimese. See tähendab kedagi muud kui endist New Yorgi meeri Rudy Giuliani, kes väidetavalt on praegu üks peamisi kandidaate, kirjutab täna väljaanne New York Times.

Tegemist oleks masendava ja potentsiaalselt katastroofilise valikuga, sest Giuliani rahvusvaheline kogemus piirdub suuresti kõnepidamise ja nõustamistööga. Ta puuduvad sisulised diplomaatilised kogemused ja ka on näidanud kogu oma karjääri vältel halba otsustusvõimet.

Kui tuua näiteks vaid üks tema välipoliitilisi äpardusi, tuleks mõelda tema 1982. aasta visiidile, kui ta külastas asepeaprokurörina Haitit. Kuigi riiki valitses türann Jean-Claude Dubalier, kuulutas Giuliani, et mingit poliitilist represseerimist seal ei toimu. Teise näitena lasi ta 1995. aastal New Yorgi linnapeana Palestiina liidri Yasser Arafari New Yorgi filharmooniakontserdilt välja visata.