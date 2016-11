Väljaanne: Clintonitel oli enne Hillary valimiskaotust sõnasõda

Selle paljastas meediale Bill Clintoni nõunik, kes soovis jääda anonüümseks.

Allika andmetel süüdistas Hillary Clinton oma populaarsuse languses FBI direktorit James Comeyt, kes avaldas enne valimiste lõppu, et Clintoni välisministriks olemise ajal saadetud e-kirju uuritakse uuesti.

Bill Clintoni arvates ei olnud ta naise populaarsuse ja toetajate kahanemise taga FBI, vaid naise kampaaniajuhtide Robby Mooki ja John Podesta valearvestused.

Bill Clinton rääkis New Yorgis olnud Hillary Clintoniga telefonitsi, olles nende kodus, Arkansases Little Rockis asuva maja rõdul. Clintonitele kuulub suur katusekorter Little Rocki raamatukogu ja muuseumi hoones.

Allika teatel oli Bill Clinton oma naisega vesteldes väga vihane ja kõne kujunes sõimamiseks. Hillary Clinton süüdistas oma kampaaniaprobleemides FBI juhti, et ta enne lõppu urgitseb jälle skandaali tekitanud e-kirjades.

Bill Clintoni arvates ei olnud ta naise kampaaniajuhid Robby Mook ja John Podesta oma ülesannete kõrgusel, nad jätsid kampaanias tähelepanu alt välja USA majandusprobleemid ja see ei jäänud miljonitel kesk- ja töölisklassi esindajatel tähele panemata.

«Bill oli Hillaryga peetud sõnasõja ajal näost punane, arvasin, et ta saab infarkti. Ta oli lõpuks nii vihane, et viskas telefoni rõdult alla, telefon kukkus kuhugi Arkansase jõe suunas,» meenutas allikas.

Nõuniku arvates tundis Bill Clinton, et tema panust märgati Hillary Clintoni kampaania ajal liiga vähe ja ta jäi teiste nõunike varju.

Bill Clinton tegeles oma naise kampaanias globaliseerumise, tehnoloogia ja majandusteemadega, kuid need ei leidnud kampaaniakõnedes ega debattidel eriti kajastamist.

Bill Clinton oli Hillary Clintonit hoiatanud, et Donald Trumpi vastased rünnakud võivad meeldida ta partikaaslastele ja meediale, kuid need ei pruugi mõjutada valijaid.

Bill Clintoni arvates on paljud noored afroameeriklased pettunud president Barack Obama kaheksa aasta pikkuses võimulolekuajas ja nad soovivad muutusi, seda pani Trump tähele, kuid mitte Hillary.

«Hillary ei kuulanud oma meest, vaid teisi nõunikke. Ta sõnas abikaasale, et tema vaated on aegunud ja ta ei saa praegusest olukorrast aru. Lõpuks Bill loobus, sest ta nägi, et keegi ei võta teda tõsiselt,» lisas anonüümne nõunik.

Demokraat Hillary Clinton kaotas valimised vabariiklasele Donald Trumpile, kes annab presidendi ametivande 20. jaanuaril 2017. Trumpist saab USA 45. president.