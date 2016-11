Üha rohkem on neid jaapanlasi, kes magavad ööpäevas vähem kui kuus tundi

Uuringu kohaselt magab umbes 40 protsenti jaapanlastest ööpäevas vähem kui kuus tundi ning veel rohkem on neid, kes magavad vähem kui soovitatavad 7 – 8 tundi, edastab The Independent.

Jaapani rahvatervise instituut uuris 2015. aastal 3500 Jaapani majapidamises elavate inimeste magamisharjumusi ja une kestust ning ilmnes, et nii mehed kui naised ei saa piisavalt magada ega end välja puhata.

Küsitletutest suur osa magab ööpäevas alla kuue tunni, mitte seitse tundi, nagu soovitavad terviseeksperdid. Vähem kui kuus tundi magavaid jaapanlasi on nüüd 40 protsendi ringis, kuid kümme aastat tagasi oli neid vaid 11,1 protsenti.

Kui uuringus osalenutelt küsiti, et miks nad ei saa piisavalt magada, siis vastasid mehed, et neil on pikad tööpäevad, mille tõttu uneaega napib. Naiste uneaeg lüheneb majapidamistööde ning enne magamminekut nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamise tõttu, sest vaid uneaja arvelt saab näpistada aega raamatute ja ajakirjade lugemiseks ning filmide vaatamiseks.

Jaapani tervishoiuministeeriumi teatel on tulemused murettekitavad ja selle tõttu tuleb leida lahenduds, kuidas tööaeg ja vaba aega tasakaalus hoida.

Jaapani valitsus teatas, et hakatakse uurima suurfirmades kehtestatud reegleid üleaja töötamise kohta, kuna paljud töötajad on pidevas stressis ja on küllalt palju neid, kes on ületöötamise tõttu surnud.

Jaapanis on lisaks ületöötamisele ja liiga vähesele magamisele tekkinud vastukaaluks teine äärmus. Need on noored, kes ei soovi ühiskondlikus elus osaleda, õppida ega töötada, vaid nad elavad vanemate juures ja keelduvad kas korterist või majast lahkumast.

Psühholoogide sõnul on neil noortel diagnoositud depressiooni ja närvilisust ning see on reageering välismaailmale ja Jaapani elustiilile, mis nõuab pidevat töötamist ja pingutamist.