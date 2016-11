Video:Trumpi nimi eemaldatakse kolmelt Manhattani hoonelt

Riverside Boulevardil majades 140, 160 ja 180 on kokku 1325 korterit ning neilt eemaldatakse majaelanike nõudmisel Trumpi nimi, edastab nytimes.com.

Nende majade elanike teatel solvasid neid Trumpi äärmuslikud seisukohad naiste, sisserändajate ja liberaalide kohta.

Need kolm hoonet, mis jäävad 66. ja 69. tänava vahele, ei kuulu enam Trumpile, vaid need ostis 2005. aastal Chicago kinnisvarafirma Equity Residential 809 miljoni dollari eest.

Trump on New Yorgis tegelenud pikaajaliselt kinnsvaraga ja arendustega, talle kuuluvad seal mitmed hooned, kaasa arvatud Trump Tower.

Equity Residential jättis pärast majade omandamist hoonetele nime Trump Place, kuid möödunud aasta oktoobris olukord muutus, sest elanikud esitasid petitsiooni, millega nõuti vabariiklasest presidendikandidaadi nime eemaldamist.

«Trump Place nime kandvatelt hoonetelt, mis asuvad aadressidel 140, 160, 180 Riverside Boulevard, eemaldatakse Trumpile viitav nimi. Meie eesmärgis on olla neutraalne ning see sobib nii praegustele kui tulevastele elanikele,» teatas kinnsivarafirma esindaja Mary Pawlisa.

Equity Residential investorite ja avalike suhete asepresidendi Martin McKenna sõnul ei oska ta öelda, kas Trumpi nime eemaldamine mõjutab inimeste soovi neisse majadesse vabadele üüripindadele elama asuda.

Equity Residentialil on New Yorgis, Bostonis, Seattle’ is, Washingtonis ja Lõuna-Californias umbes 80 000 korterit. Tegemist on piirkondadega, mille elanikud eelistasid hiljutistel presidendivalimistel demokraadist kandidaati Hillary Clintonit.

McKenna sõnul on tegemist suurlinnade ja alaga, mis on avatud 24/7 äriks.

Trumpi nime eemaldamise algatanud elanik Linda Gottlieb sõnas, et nad võitsid.

«Me saime võidu. Kasutasime oma protestijõudu öeldes, et meile ei meeldi elukohal Trumpi nimi. Nime eemaldamine on nagu kevadine suurpuhastus,» teatas filmirežissöör ja produtsent Gottlieb.

Equity Residential juhi Sam Zelli sõnul ei mänginud selles rolli elanike nõudmine Trumpi nimi eemaldada, vaid firma langetas sellekohase otsuse ise.

Zelli sõnul vestles ta Donald Trumpiga nimeemaldamise teemal umbes üks aasta tagasi, kuid nad ei tahtnud valimiskampaania ajal muutust teha.

McKenna teatel oli neil Trump Organizationiga nimekasutuse leping, kuid see on nüüdseks lõppenud.

Riverside Boulevard hooned, mis kandsid Trumpi nime.