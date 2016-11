Bild: kas Putin lahkub järgmisel aastal poliitikast?

«Ta väldib mõne kuu avalikust ja teda näeb väga harva esinemas,» tsiteerib väljaanne Solovei hinnangut. Kui Daily Maili ajakirjanik temalt seepeale uuris, kas selle taga võiksid olla tervislikud probleemid, vastas Solovei: «Ärge nõudke mult midagi rohkemat, olen juba küllalt öelnud.»

Solovei viitas siiski ka võimalusele, et tema väidetav siseinfo ei pruugi olla täiel määral usaldusväärne.

Saksa tabloid Bild küsis omakorda Kremli-eksperdilt ja Tšehhi mõttekoja Euroopa Väärtused direktorilt Jakub Jandalt, mis tema Putini tervislikust olukorrast arvab. Janda teatel pole mõttekodadega seotud ringkondades mingeid vihjeid selle kohta liikunud, et Putin on haige ja lahkub 2017. aastal ametist. Janda sõnul on tagasiastumine teoreetiliselt võimalik, kuid see toimuks tema hinnangul siis hoopis teistel põhjustel.

Küll võib Putin haiguse siis ettekäändeks tuua, kui soovib end oma valitsusest distanteerida ja end edasise majandusliku allakäigu eest kaasvastutajate ringist eemaldada. «Putin võib oma valitsust süüdistada ja ise presidendina tagasi astuda.»

Janda sõnas siiski veel tabloidile, et poliitiliselt räägib nii mõndagi teooria vastu, nagu kavatseks Putin võimult kaugeneda.