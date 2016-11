Kuubalased kasutavad kalapüügiks kondoome

Kui kaitsevahendid on õhupallide suurused, seob 47-aastane kohviku töötaja need otsapidi kokku, kinnitab need söödaga õnge otsa ja heidab Havana rannikuvetesse. Kalapüügivahend jääb tõusuvetesse hõljuma.

Kuuba elanikud on USA kehtestatud sanktsioonide all veedetud kümnenditega saanud väga piiratud ressurssidega toimetuleku meistriteks. Kuid vähesed neist leiutistest on nii geniaalsed kui see, mida kohalikud kalamehed õhupallikalapüügiks nimetavad. Kondoomidega õnnestub neil tavaliselt ookeanist välja tõmmata sealse kuupalga väärtuses kala.

Selle tehnikaga kalapüüki harrastab Havanas igalt ööl kümneid mehi. Kondoomid aitavad söödal pinna lähedal püsida, tõusuvetes rannikust kaugemale triivida ja takistavad sellel põhja kinni jäämast.

«Keegi ei suuda käsitsi õnge kaldast nii kaugele heita,» sõnab 56-aastane Ivan Muno, kes koos Roselloga kalastamas käib.

«See kalastusviis on kõige tõhusam. Keegi tuli sellele suurepärasele mõttele ja ma võin nüüd siin rahus terve öö olla, samal ajal, kui mu õhupallid merel triivivad,» lisab Rosello.

Kuuba on oma kalavarude poolest kuulus, kohalikel takistab sellele ligi pääsemast madal arengutase, mis hoiab ookeani ökosüsteemi tööstusliku püügi eest kaitstuna.

On ebaselge, kes toalise kalastustehnika välja mõtles, kuid kohalikud räägivad, et selle leiutaja nägi videot kalastavast lõuna-aafriklasest, kes tuulelohet kasutas. Sealt arenes edasi idee tuulelohe asemel täispuhutavaid kondoome kasutada.

Ilma loata kala müüa pole Kuubas lubatud. Seetõttu väidavad kõik kalastajad, et teevad seda vaid oma perele toidu püüdmiseks.