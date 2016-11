Video ja galerii: Jaapanis valmib meeletutes kogustes Trumpi maske

Ogawa Stuudio nimelises tehases on tööl 23 inimest, kelle ülesandeks on maskid spreidega üle värvida ja saavutada võimalikult täpne Trumpi naha- ja juustetoon. Siis lisatakse käsitsi näo detailid, nagu silmad, kulmud, hambad ja suu.

Tehase algne eesmärk oli toota 45 maski päevas. Üldjuhul osteti maske aastavahetuse pidudel kandmiseks. Aga pärast valimistulemuste selgumist on tellimuste arv lakke tõusnud.

«Varem tegime me 45 maski päevas, Nüüd on see 350. Meil on ülikiire ja me töötame sisuliselt ilma pausideta,» rääkis tehase omanik.

Ühe maski hinnaks on 2400 jeeni ehk 20.50 eurot.

Trump pole aga ainus kuulus ameeriklane, kelle nägu on maskiks vormitud. Sama tehas on teinud maske ka Obamast, Clintonist ja mõnedest Hollywoodi staaridest.